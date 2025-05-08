Правый защитник "Спартака" Даниил Денисов не участвует в тренировочных занятиях в общей группе, сообщают СМИ. По данным источника, футболист занимается по индивидуальной программе, его возможное участие в выездном матче 28 тура РПЛ с московским "Динамо" под вопросом.
Сообщается, что итоговое решение об участии Денисова в дерби будет приниматься тренерским штабом ближе к матчу, который должен пройти на "ВТБ Арене" 11 мая.
Ранее Даниил Денисов не попал в заявку на выездной матч "Спартака" в 27 туре Российской премьер-лиги с воронежским "Факелом" (0:0) из-за мышечного повреждения.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: участие защитника Денисова в матче "Динамо" - "Спартак" под вопросом
По данным СМИ, правый защитник "Спартака" Даниил Денисов тренируется по индивидуальной программе и может пропустить матч 28 тура РПЛ с московским "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"