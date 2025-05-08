Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
АтлетикНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
22:00
БетисНе начат
Челси
22:00
ЮргорденНе начат

Metaratings: участие защитника Денисова в матче "Динамо" - "Спартак" под вопросом

По данным СМИ, правый защитник "Спартака" Даниил Денисов тренируется по индивидуальной программе и может пропустить матч 28 тура РПЛ с московским "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
Правый защитник "Спартака" Даниил Денисов не участвует в тренировочных занятиях в общей группе, сообщают СМИ. По данным источника, футболист занимается по индивидуальной программе, его возможное участие в выездном матче 28 тура РПЛ с московским "Динамо" под вопросом.

Сообщается, что итоговое решение об участии Денисова в дерби будет приниматься тренерским штабом ближе к матчу, который должен пройти на "ВТБ Арене" 11 мая.

Ранее Даниил Денисов не попал в заявку на выездной матч "Спартака" в 27 туре Российской премьер-лиги с воронежским "Факелом" (0:0) из-за мышечного повреждения.


Источник: Metaratings.ru

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится