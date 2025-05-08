- Все понимают, какое в этом году событие ждет наш футбольный клуб. Нам тяжело, но с полной ответственностью понимаем, что у нас есть шансы. У "Краснодара" тоже очень тяжелый график, впереди две сильные команды и встреча с "Оренбургом" на выезде, - приводит слова Мостового пресс-служба клуба.
Напомним, в 2025 году исполнится 100 лет со дня основания футбольного клуба "Зенит". На данный момент команда Сергея Семака располагается на второй строчке чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 57 очков в 27 сыгранных матчах и отставая от "Краснодара" на 4 балла. До конца РПЛ осталось 3 тура. 10 мая "Зенит" на выезде встретится с махачкалинским "Динамо".
Мостовой - о шансах "Зенита" на чемпионство: понимаем, что у нас есть шансы
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой оценил шансы на чемпионство сине-бело-голубых в этом сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"