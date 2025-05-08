- Если вы хотите, чтобы я вернулся, я вернусь. Я в отличной форме, я до сих пор играю. Пожалуйста, если вы хотите, чтобы Вагнер Лав вернулся, Вагнер Лав вернется, - сказал бразилец в интервью CSKA TV.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, затем в 2013 году провел еще один сезон за красно-синих. В составе "армейцев" Вагнер Лав неоднократно выигрывал чемпионат России, Кубок России, Суперкубок России, а в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. На данный момент 40-летний игрок выступает за бразильский клуб "Аваи".
Вагнер Лав: если вы хотите, чтобы я вернулся в ЦСКА, я вернусь
Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав заявил о готовности вернуться в московский клуб.
Фото: РИА Новости