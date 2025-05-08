- "Зениту" мало выиграть все матчи – надо надеяться на осечку конкурента. Думаю, "Зенит" упускает чемпионство из-за проигрыша "Крыльям Советов" и "Акрону" на своем поле в конце первой части чемпионата, - сказал Семшов "РБ Спорт".
На данный момент "Зенит" идет на втором месте в чемпионате с 57 очками и отстает от "Краснодара" на 4 балла. До конца РПЛ осталось 3 тура. Соперники "Зенит": "Динамо" Махачкала, "Ростов" и "Ахмат". "Краснодару" предстоит встретиться с ЦСКА, "Оренбургом" и "Динамо" Москва.
Семшов: "Зениту" надо надеяться на осечку конкурента
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов рассказал о раскладе, при котором "Зенит" станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"