Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
АтлетикНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
22:00
БетисНе начат
Челси
22:00
ЮргорденНе начат

Семшов: "Зениту" надо надеяться на осечку конкурента

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов рассказал о раскладе, при котором "Зенит" станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зениту" мало выиграть все матчи – надо надеяться на осечку конкурента. Думаю, "Зенит" упускает чемпионство из-за проигрыша "Крыльям Советов" и "Акрону" на своем поле в конце первой части чемпионата, - сказал Семшов "РБ Спорт".

На данный момент "Зенит" идет на втором месте в чемпионате с 57 очками и отстает от "Краснодара" на 4 балла. До конца РПЛ осталось 3 тура. Соперники "Зенит": "Динамо" Махачкала, "Ростов" и "Ахмат". "Краснодару" предстоит встретиться с ЦСКА, "Оренбургом" и "Динамо" Москва.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится