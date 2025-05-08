- Соболев забил, и сразу из него делают героя, забьет ещё – начнут отправлять в Европу. СМИ любят заниматься такими вещами. Нет ничего удивительного в том, что нападающий забивает – работа у него такая, - сказал Канчельскис "РБ Спорт".
Напомним, 4 мая "Зенит" одержал волевую победу 2:1 над "Пари НН" в 27 туре РПЛ. Дублем в составе хозяев отметился Александр Соболев. В текущем сезоне российский нападающий провел 27 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 3 голевые передачи.
Канчельскис: Соболев забил, и сразу из него делают героя
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил игру Александра Соболева за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"