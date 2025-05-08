- Для меня фаворит в матче "Краснодар", потому что команда стремится к чемпионству, ЦСКА же в последних турах теряет очки. Понятно, что ЦСКА будет биться, но на двух фронтах тяжеловато армейцам, - сказал Сенников "Совспорту".
Матч между ЦСКА и "Краснодаром" состоится 10 мая на стадионе "ВЭБ Арена" в 19:30 по московскому времени. Красно-синие находятся на третьем месте в таблице РПЛ с 52 очками, в то время как "быки" являются лидером чемпионата, имея в своем активе 61 балл.
Сенников - о матче ЦСКА - "Краснодар": для меня фаворит в матче "Краснодар"
Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча 28 тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром".
Фото: РИА Новости