- "Зенит" в этом году не так силен на выезде. У него очень большие проблемы с командами, которые умеют обороняться и навязывать борьбу. Думаю, что у махачкалинцев очень хорошие шансы если не на победу, то на ничью точно, - сказал Лахиялов "РБ Спорт".
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Зенитом" состоится 10 мая в 17:00 по московскому времени на стадионе "Анжи Арена". На данный момент махачкалинцы идут на 11 месте с 27 очками, в то время как сине-бело-голубые занимают вторую строчку с 57 очками.
Лахиялов: у махачкалинцев очень хорошие шансы с "Зенитом" если не на победу, то на ничью точно
Экс-форвард "Динамо" Шамиль Лахиялов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28 тура РПЛ между махачкалинцами и "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала