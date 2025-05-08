Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
АтлетикНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
22:00
БетисНе начат
Челси
22:00
ЮргорденНе начат

Лахиялов: у махачкалинцев очень хорошие шансы с "Зенитом" если не на победу, то на ничью точно

Экс-форвард "Динамо" Шамиль Лахиялов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28 тура РПЛ между махачкалинцами и "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- "Зенит" в этом году не так силен на выезде. У него очень большие проблемы с командами, которые умеют обороняться и навязывать борьбу. Думаю, что у махачкалинцев очень хорошие шансы если не на победу, то на ничью точно, - сказал Лахиялов "РБ Спорт".

Матч между махачкалинским "Динамо" и "Зенитом" состоится 10 мая в 17:00 по московскому времени на стадионе "Анжи Арена". На данный момент махачкалинцы идут на 11 месте с 27 очками, в то время как сине-бело-голубые занимают вторую строчку с 57 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится