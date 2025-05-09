"Это будем решать перед последним матчем сезона. Сейчас мы разговаривали с физиотерапевтами, тренером по физподготовке, и у нас будет программа для ребят в отпуске, но три человека получат реабилитационные программы, чтобы получить нагрузку и восстановиться", - цитирует Рахимова пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 27-ми сыгранных туров команда Рашида Рахимова занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками в своем активе.
Рахимов ответил на вопрос о необходимости операции для нападающего "Рубина" Даку
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов ответил на вопрос о необходимости проведения операции Мирлинду Даку.
Фото: ФК "Рубин"