«Вендел выбыл из-за травмы до конца месяца», — заявил Медведев ТАСС.
До завершения сезона петербургский клуб проведёт три матча в РПЛ, а также сыграет ответный полуфинал Кубка России против ЦСКА 14 мая.
В текущем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. Зимой стало известно, что 27-летний полузащитник покинет команду по окончании сезона и перейдет в «Ботафого» за 20 миллионов евро. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.
Вендел больше не сыграет за "Зенит" до конца сезона
Полузащитник «Зенита» Вендел пропустит оставшиеся матчи чемпионата и Кубка России из-за повреждения.
Фото: ФК "Зенит"