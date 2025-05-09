«Качество судейства в России? Арбитры выполняют свою работу. Они тоже люди, а людям свойственно ошибаться. Хорошо, что есть ВАР, который может исправить некоторые ошибки. Ничего плохого о российских судьях сказать не могу», — заявил Абена Sport24.
В текущем сезоне Абена провел 12 матчей за «Спартак» во всех турнирах. В общей сложности он провел 791 минутe за красно-белых. 30-летний защитник перешёл в московский клуб летом 2024 года из «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость суринамского футболиста составляет 800 тысяч евро.
«Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, заработав 51 очко.
Абена: ничего плохого о российских судьях сказать не могу
Защитник «Спартака» Миенти Абена с пониманием отнесся к качеству судейства в российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Спартак"