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Непомнящий: после травмы Тюкавина Гладышев понял, что у него есть шанс

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру нападающего московского "Динамо" Ярослава Гладышева.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Мне кажется, после травмы Тюкавина Гладышев понял, что у него есть шанс. Помню, в какой-то игре Ярослав не использовал несколько моментов — подумал, что это надолго. Но он преодолел себя и стал забивать. У Гладышева есть уровень мастерства и появилась уверенность, - сказал Непомнящий "Чемпионату".

Напомним, в матче 19 тура РПЛ с "Ростовом" (1:1) Константин Тюкавин получил травму крестообразной связки колена. Игрок был успешно прооперирован в Мюнхене и на данный момент восстанавливается от повреждения.

После зимней паузы Гладышев провел 9 матчей в чемпионате, в которых забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Всего в текущем сезоне РПЛ Ярослав принял участие в 25 встречах, 10 раз поражал ворота соперников и 5 раз отметился голевым пасом.

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