- Пока на эту тему не разговаривали. Сейчас просто не до этого. Нужно доиграть сезон, а там будет видно, - приводит слова Хасанби Биджиева "Матч ТВ".
На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея на своем счету 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева на своем поле сыграют с "Зенитом". Встреча состоится 10 мая в 17:00 на стадионе "Анжи Арена".
Биджиев - о новом контракте: нужно доиграть сезон, а там посмотрим
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев поделился информацией о продлении контракта.
Фото: РИА Новости