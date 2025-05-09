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Биджиев - о новом контракте: нужно доиграть сезон, а там посмотрим

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев поделился информацией о продлении контракта.
Фото: РИА Новости
- Пока на эту тему не разговаривали. Сейчас просто не до этого. Нужно доиграть сезон, а там будет видно, - приводит слова Хасанби Биджиева "Матч ТВ".

На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея на своем счету 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева на своем поле сыграют с "Зенитом". Встреча состоится 10 мая в 17:00 на стадионе "Анжи Арена".

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