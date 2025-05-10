"Сегодня другой футбол, и, как правило, в командах делают ставку на иностранцев в атаке. Не вижу пока таких нападающих, кто будет так же много забивать, как он это делал в "Зените", - сказал Селюк Legalbet.
Дзюба в нынешнем сезоне побил рекорд по голам в российском футболе. В активе нападающего стало 239 забитых мячей в профессиональной карьере. При этом 169 голов футболист забил в матчах Российской Премьер-Лиги. Сейчас Дзюба выступает за "Акрон" из Тольятти.
Селюк заявил, что рекорд Дзюбы будет вечным
Агент Дмитрий Селюк объяснил, почему рекорд по голам среди российских футболистов Артема Дзюбы будет вечным.