"Если мы говорим про чемпионский футбол, то ни одна команда в РПЛ не играет стабильно в атаке и обороне. Стабильности нет ни у одного клуба. На первый план выходят эмоции, а не мысль и хладнокровие", - сказал Шаронов Legalbet.
После 27 сыгранных туров в Премьер-Лиге лидирует "Краснодар", набравший 61 очко. "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "быков" на четыре балла. Тройку лучших замыкает ЦСКА.
Шаронов: ни один клуб РПЛ не играет стабильно в атаке и обороне
Бывший тренер "Рубина" Роман Шаронов заявил, что не видит чемпионской игры у клубов РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"