"Краснодар" находится на первой строчке не без доли везения. Это чемпионский фарт? Да. "Краснодар" идет ведь довольно ровно весь сезон. Именно при таких условиях и выигрываются турниры", - сказал Деменко "РБ Спорт".
"Краснодар" лидирует в Российской Премьер-Лиге за три тура до конца чемпионата. Краснодарцы оторвались от идущего вторым "Зенита" на четыре очка. По итогам 28-го тура "быки" могут стать чемпионами, если "Краснодар" победит ЦСКА, а петербуржцы проиграют махачкалинскому "Динамо".
Деменко: "Краснодар" лидирует не без доли везения
Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко считает нынешнее лидерство "быков" в РПЛ чемпионским фартом.
Фото: ФК "Краснодар"