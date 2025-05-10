"Да, "Оренбург" заслужил забрать три очка в матче с "Химками". Футбол - такой вид спорта, что ты можешь играть хорошо, но при этом проиграть матч или потерять важные очки", - цитирует Андреева "Матч ТВ".
"Оренбург" сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче 28-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:1. Игра проходила сегодня, 10 мая, на стадионе "Газовик". Хозяева поля вели до 79-й минуты, однако не сумели удержать победный счет.
Команда Владимира Слишковича набрала 19 очков и по-прежнему находится в зоне прямого вылета в Первую лигу, на 15-м месте. От зоны переходных матчей оренбуржцы отстают на четыре очка.
Андреев: "Оренбург" заслужил забрать три очка в матче с "Химками"
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отреагировал на ничью в матче 28-го тура РПЛ с "Химками" (1:1).
Фото: ФК "Оренбург"