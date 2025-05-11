— Я же говорю, что в «Спартак» не верю, все мои ожидания относительно игры сбылись. Надеюсь, Станковича снимут с должности.
— Станкович в конце матча показал определенный жест. Что думаете об этом?
— Он уже не знает, что показать. Это не тренер, а манипулятор. Глаза закрыл, руки вытянул, жесты показал! Что это такое? Кошмар, — заявила Смородская «Матч ТВ».
Во втором тайме Деян Станкович показал арбитрам жест, который можно интерпретировать как намёк на коррупцию, а после встречи не явился на обязательное интервью и пресс-конференцию.
Матч завершился победой «Динамо» со счётом 2:0. Бело-голубые благодаря этой победе вышли на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги с 53 очками, «Спартак» переместился на пятую строчку с 51 баллами.
Смородская призвала уволить Станковича: не тренер, а манипулятор. Глаза закрыл, руки вытянул, жесты показал
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась против продолжения работы Деяна Станковича в «Спартаке» и назвала его поведение во время матча с «Динамо» неприемлемым.
Фото: ФК "Спартак"