— Неоднократный выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера «Спартака» Станковича. Неоднократный выход за пределы технической зоны и. о. главного тренера «Динамо» Ролана Гусева без выхода на поле.
По материалам средств массовой информации мы рассмотрим поведение главного тренера «Спартака» Станковича. Станкович приглашен на заседание.
— Жест в конце матча?
— Да, — заявил Григорьянц «Матч ТВ».
Во втором тайме Деян Станкович показал арбитрам жест, который можно интерпретировать как намёк на коррупцию, а после встречи не явился на обязательное интервью и пресс-конференцию.
«Динамо» открыло счет на 7-й минуте встречи — Хорхе Карраскаль уверенно реализовал пенальти. На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил Данил Глебов. Эта победа позволила бело-голубым обойти красно-белых в таблице и подняться на четвёртое место с 53 очками. У «Спартака» после 28 туров — 51 балл и пятое место.
КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче с "Динамо"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо».
Фото: кадр трансляции