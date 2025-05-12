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Metaratings: "Спартак" готов рассмотреть вариант с продажей Бонгонды летом

По информации СМИ, московский "Спартак" готов рассмотреть вариант с продажей атакующее полузащитника Тео Бонгонды в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что в случае продаже конголезского футболиста, красно-белые готовы рассмотреть варианты для усиления позиции вингера.

Тео Бонгонда является игроком "Спартака" с июля 2023 года. С тех пор он принял участие в 68 матчах, забил 16 голов, отдал 6 голевых передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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