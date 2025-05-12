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Бояринцев: если "Спартак" возьмет Кубок России, то можно будет простить проколы в чемпионате

Бывший игрок "Спартака" Денис Бояринцев ответил на вопрос об оценке нынешнего сезона для московского клуба.
Фото: ФК "Ротор"
— Если "Спартак" не сможет взять бронзу в чемпионате, но выиграет Кубок России, сезон спасён?

— Не скажу, что сезон будет удачным в чемпионате. Но если будет трофей, то определенная цель будет выполнена. Можно будет какие-то проколы в чемпионате простить. Сезон с трофеем — уже хороший результат. Будет здорово, если "Спартак" возьмет Кубок России.

После 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" имеет в своем активе 51 очко, которое на данный момент позволяет команде занимать пятое место в турнирной таблице. Красно-белые в лучшем случае могут рассчитывать лишь на бронзовые медали чемпионата России.

При этом подопечные Деяна Станковича продолжают свое участие в Кубке России - 15 мая им предстоит домашний матч финала Пути регионов с "Ростовом". Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

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