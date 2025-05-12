"После окончания сезона Александр Ломовицкий вернётся в "Рубин". У него с казанским клубом действующий контракт. Дальше будем смотреть по ситуации. Пока что я ничего сказать не могу, так как не знаю позицию "Рубина", — приводит слова Мижигурскиса Metaratings.
Александр Ломовицкий в январе 2025 года до конца текущего сезона был арендован воронежским "Факелом" у казанского "Рубина". За это время в Воронеже хавбек принял участие в 9 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился.
Действующий контракт Ломовицкого с "Рубином" рассчитан на срок до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 500 тысяч евро.
Агент: после окончания сезона Ломовицкий вернётся из "Факела" в "Рубин"
Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника Александра Ломовицкого, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Факел"