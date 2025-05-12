Газзаев: "Динамо" вчера полностью переиграло "Спартак"

- "Динамо" вчера полностью переиграло "Спартак", и это говорит о хорошем качестве игры. Я считаю, что в двух последних матчах "Динамо" показало очень хорошую игру и добилось нужных результатов, - сказал Газзаев "РИА Новости Спорт".
11 мая в матче 28 тура РПЛ "Динамо" одержало победу над "Спартаком" на своем поле со счетом 2:0. В составе хозяев отличились Хорхе Карраскаль и Данил Глебов.
Одержав победу, "Динамо" обошло "Спартак" в турнирной таблице и теперь располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 53 очка.