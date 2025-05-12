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Газзаев: "Динамо" вчера полностью переиграло "Спартак"

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о матче 28 тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком" (2:0).
Фото: "Чемпионат"
- "Динамо" вчера полностью переиграло "Спартак", и это говорит о хорошем качестве игры. Я считаю, что в двух последних матчах "Динамо" показало очень хорошую игру и добилось нужных результатов, - сказал Газзаев "РИА Новости Спорт".

11 мая в матче 28 тура РПЛ "Динамо" одержало победу над "Спартаком" на своем поле со счетом 2:0. В составе хозяев отличились Хорхе Карраскаль и Данил Глебов.

Одержав победу, "Динамо" обошло "Спартак" в турнирной таблице и теперь располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 53 очка.

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