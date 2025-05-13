Сообщается, что действующее соглашение 56-летнего специалиста с клубом рассчитано на срок до конца текущего сезона. После 28-го тура РПЛ "Факел" лишился шансов подняться в турнирной таблице выше 15-го места. Однако оно может дать право участия в стыковых матчах с командой Первой лиги, если подмосковные "Химки" не смогут пройти лицензирование на следующий сезон.
В связи с этим в настоящее время переговоры с Шалимовым о новом контракте не ведутся – в "Факеле" сосредоточены на оставшихся матчах. Однако даже в случае вылета воронежской команды из Премьер-Лиги изменения в клубе будут минимальными: скорее всего, свои должности сохранят генеральный и спортивный директора, а с большинством футболистов заключены долгосрочные контракты.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Факел" хочет оставить Шалимова главным тренером команды
По информации СМИ, в воронежским "Факеле" собираются продолжить сотрудничество с главным тренером Игорем Шалимовым.
Фото: ФК "Факел"