"В плане атмосферы в раздевалке не скажу, что что-то поменялось. А в игровом плане стало чуть больше тактики и теории при подготовке к матчам. Больше стало командных действий. Но больших изменений, наверное, нет", - цитирует Глебова "Известия".
Напомним, что Марцел Личка 1-го мая был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Динамо", исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев. Под руководством Гусева бело-голубые одержали две победы - в 27-м туре над самарскими "Крыльями Советов" (3:1) и в 28-м туре над московским "Спартаком" (2:0).
После 28-ми сыгранных туров московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 53-мя набранными очками в своем активе.
Глебов рассказал, что изменилось в "Динамо" после отставки Марцела Лички
Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов рассказал, как изменилась команда после ухода Марцела Лички с поста главного тренера.
Фото: ФК "Динамо"