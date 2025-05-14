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Хомуха: ЦСКА практически не имеет шансов догнать "Краснодар"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
- ЦСКА практически не имеет шансов догнать "Краснодар", а "Зенит" вполне может. Особенно тяжело кубанской команде будет в следующем туре на выезде против "Оренбурга". Думаю, что уже в воскресенье многое станет ясно в чемпионской гонке, - сказал Хомуха "РБ Спорт".

За 2 тура до конца сезона Российской Премьер-Лиги лидером является "Краснодар", который имеет в своем активе 61 очко. Ближайшими конкурентами являются "Зенит" и ЦСКА, набравшие 60 и 55 баллов, соответственно. Соперники "быков": "Оренбург" и "Динамо" Москва. Сине-бело-голубым предстоит встретиться с "Ростовом" и "Ахматом", а "армейцам" - с "Локомотивом" и "Пари НН".

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