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Черданцев - о вылете "Факела": проблема в бюджете, без него в РПЛ не играют

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал вылет "Факела" из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона.
Фото: ФК "Факел"
"Проблема в бюджете, без него в РПЛ не играют. Нужно комплектовать команду более сильными футболистами на многих позициях. У нас слишком сложный чемпионат, чтобы таким составом вытягивать сезон за сезоном только на морально-волевых качествах", - сказал Черданцев "Матч ТВ".

"Факел" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками за два тура до конца чемпионата. Воронежская команда лишилась шансов сохранить прописку в Премьер-Лиге по спортивному принципу на следующий сезон.

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