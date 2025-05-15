"Проблема в бюджете, без него в РПЛ не играют. Нужно комплектовать команду более сильными футболистами на многих позициях. У нас слишком сложный чемпионат, чтобы таким составом вытягивать сезон за сезоном только на морально-волевых качествах", - сказал Черданцев "Матч ТВ".
"Факел" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками за два тура до конца чемпионата. Воронежская команда лишилась шансов сохранить прописку в Премьер-Лиге по спортивному принципу на следующий сезон.
Черданцев - о вылете "Факела": проблема в бюджете, без него в РПЛ не играют
Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал вылет "Факела" из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона.
Фото: ФК "Факел"