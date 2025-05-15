"Я вообще не удивлен проходу ЦСКА в финал Кубка России, верил в команду. Объективно, все произошло по делу. Думаю, что ЦСКА — лучшая команда России весной", - цитирует Набабкина Sport24.
Вчера, 14-го мая, ЦСКА на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:2, 4:3 - пен.). В Суперфинале турнира команда Марко Николича сыграет с победителем пары "Спартак" - "Ростов".
После 28-ми сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 55-ю набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 6 баллов.
Набабкин: вообще не удивлен проходу ЦСКА в финал Кубка России
Экс-игрок ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал победу "армейцев" над "Зенитом" в Кубке России (2:2, 4:3 - пен.).
Фото: ПФК ЦСКА