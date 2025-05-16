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Тренер "Спартака" Сакич - о поражении "Ростову": наша команда доминировала 90 минут

Помощник главного тренера "Спартака" Деяна Станковича Ненад Сакич подвел итоги проигранного финала Пути регионов Кубка России с "Ростовом" (1:2).
Фото: "Чемпионат"
"Сегодня наша команда доминировала 90 минут, создавала много опасностей у ворот соперника. Много ударов нанесли. Поэтому вопросы о неудачных последних матчах, я не понимаю", - цитирует Сакича "Чемпионат".

Сегодня, 15 мая, состоялся финальный матч Пути регионов Кубка России между столичным "Спартаком" и "Ростовом". Игра проходила на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2.

Отметим, это поражение стало уже третьим для команды Деяна Станковича в пяти последних встречах. Также за этот отрезок москвичи один раз сыграли вничью и один раз одержали победу.

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