"Видно, что он эмоциональный человек. Мне кажется, что в порыве может сделать всё что угодно, сказать: "Не хочу, мне всё надоело", а после покинуть "Спартак". Вполне возможен такой вариант. Обидно, что Станкович чрезмерно эмоциональный человек", - цитирует Кечинова "Матч ТВ".
Вчера, 15-го мая, московский "Спартак" на своем поле уступил "Ростову" в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:2 и вылетели из розыгрыша Кубка страны. "Ростов" сыграет в Суперфинале турнира с ЦСКА.
Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером красно-белых летом 2024 года, ранее он работал в венгерском "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". После 28-ми сыгранных туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком в своем активе.
"Вполне возможен такой вариант". Кечинов - о возможном уходе Станковича из "Спартака"
Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о возможном уходе Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"