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Тренеру "Зенита" Тимощуку грозит 12 лет тюрьмы на Украине

Тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук проходит подозревается киевской городской прокуратурой в "пособничестве Российской Федерации".
Фото: ФК "Зенит"
Информация об этом размещена на официальном сайте прокуратуры. По названной статье уголовного кодекса Украины 46-летнему специалисту грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

Ранее Тимощук, будучи футболистом, выступал в составе "Зенита" на протяжении 2007-2009 и 2013-2015 гг. После завершения карьеры в 2017 году он вошёл в тренерский штаб петербургского клуба.

Тимощук, выступая за сборную Украины, установил рекорд по количеству проведенных матчей (144). В составе мюнхенской "Баварии" он стал победителем Лиги чемпионов (2013), в составе "Зенита" - обладателем Кубка УЕФА (2008), в составе донецкого "Шахтёра" - трехкратным чемпионом Украины (2002, 2005, 2006).

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