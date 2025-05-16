Информация об этом размещена на официальном сайте прокуратуры. По названной статье уголовного кодекса Украины 46-летнему специалисту грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.
Ранее Тимощук, будучи футболистом, выступал в составе "Зенита" на протяжении 2007-2009 и 2013-2015 гг. После завершения карьеры в 2017 году он вошёл в тренерский штаб петербургского клуба.
Тимощук, выступая за сборную Украины, установил рекорд по количеству проведенных матчей (144). В составе мюнхенской "Баварии" он стал победителем Лиги чемпионов (2013), в составе "Зенита" - обладателем Кубка УЕФА (2008), в составе донецкого "Шахтёра" - трехкратным чемпионом Украины (2002, 2005, 2006).
Тренеру "Зенита" Тимощуку грозит 12 лет тюрьмы на Украине
Тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук проходит подозревается киевской городской прокуратурой в "пособничестве Российской Федерации".
Фото: ФК "Зенит"