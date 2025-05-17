- Причина неудач Соболева в Санкт-Петербурге? Главный фактор — это психология. Но не в том смысле, что он не настроен на игру. Александру надо искать проблемы в своей психологии. Только он сам знает себя, - сказал Шаронов Metaratings.ru.
Напомним, Александр Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 29 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 2 результативные передачи.
Шаронов - о Соболеве: Александру надо искать проблемы в своей психологии
Российский тренер Роман Шаронов рассказал о проблемах Александра Соболева в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"