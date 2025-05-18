"Если "Крылья" встали на шаткую тропу отказа от сопротивления в конце чемпионата, то "Спартаку" они точно уступят. "Спартак" всё-таки пытается в тройке закрепиться, а "Крыльям" ничего не надо. Если "Крылья" проглатывают по пять от "Пари НН", то от "Спартака", думаю, минимум трёшку проглотят", – приводит слова Червиченко Metaratings.
Самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак" сыграют друг с другом в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в воскресенье, 18 мая, в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена". Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.
В 28 матчах чемпионата России волжане набрали 30 очков, с которыми сейчас располагаются на десятом месте, а у красно-белых в активе сейчас 51 очко, которое позволяет занимать пятое место в турнирной таблице.
Червиченко: "Крылья Советов" от "Спартака" минимум трёшку проглотят
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"