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Червиченко: "Крылья Советов" от "Спартака" минимум трёшку проглотят

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"
"Если "Крылья" встали на шаткую тропу отказа от сопротивления в конце чемпионата, то "Спартаку" они точно уступят. "Спартак" всё-таки пытается в тройке закрепиться, а "Крыльям" ничего не надо. Если "Крылья" проглатывают по пять от "Пари НН", то от "Спартака", думаю, минимум трёшку проглотят", – приводит слова Червиченко Metaratings.

Самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак" сыграют друг с другом в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в воскресенье, 18 мая, в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена". Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.

В 28 матчах чемпионата России волжане набрали 30 очков, с которыми сейчас располагаются на десятом месте, а у красно-белых в активе сейчас 51 очко, которое позволяет занимать пятое место в турнирной таблице.

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