Знал, что выйду, или это стало сюрпризом? Нет, я не знал. Деян сказал: "Готов? Выходи!" Был чуть ошарашен, но очень приятно", - цитирует Довбню "Матч ТВ".
Александр Довбня присоединился к московскому "Спартаку" летом 2024 года, перейдя из ярославского "Шинника" в качестве свободного агента.
Сегодня, 18 мая, 38-летний голкипер впервые вышел на поле в матче 29-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов" (2:0). На 70-й минуте Довбня заменил вышедшего в стартовом составе красно-белых Илью Помазуна.
Довбня - о дебюте за "Спартак: не знал, что выйду. Был чуть ошарашен
Вратарь "Спартака" Александр Довбня поделился эмоциями после своего дебюта за команду в матче 29-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"