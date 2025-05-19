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Бабаев высказался о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможном возвращение Вагнера Лава в стан "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
"Понятно, что Вагнер хочет остаться в футболе. Он не до конца решил, продолжит ли он профессиональную карьеру или нет, даже в Бразилии. Не буду лукавить и уходить от ответа, но вероятность того, что Вагнер продолжит карьеру в ЦСКА как игрок, отсутствует", - цитирует Бабаева "СЭ".

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с января 2013 года по июль того же года. Нападающий провел за "армейцев" во всех турнирах 259 матчей и записал на свой счет 124 забитых мяча и 53 результативные передачи. На данный момент форвард является игроком бразильского клуба "Аваи", интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 40-летнего нападающего в 100 тысяч евро.

Вагнер Лав является обладателем Кубка УЕФА, четырехкратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка страны в составе ЦСКА.

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