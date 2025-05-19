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В московском "Динамо" выразили надежду, что Овечкин посетит предсезонные матчи команды

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, посетит ли хоккеист Александр Овечкин предсезонные матчи бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Пока у нас не запланированы мероприятия с его участием. У нас летом будут предсезонные матчи, и мы надеемся, что он их посетит. Мы всегда ему будем рады", - цитирует Пивоварова ТАСС.

Хоккейный клуб "Вашингтон", за который выступает российский хоккеист Александр Овечкин, вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в четвертьфинале "Каролине" (1-4). Напомним, что Овечкин принимал участие в товарищеском матче "Динамо" с медиафутбольным клубом "Амкал" и отметился забитым мячом.

После 29-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 56-ю набранными очками.

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