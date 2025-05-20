По информации источника, самарские "Крылья Советов" примут решение о том, делать ли "Спартаку" официальное предложение по трансферу полузащитника, только после того, как наступит ясность с бюджетом и новым тренером клуба.
Антон Зиньковский перешел из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Полузащитник провел за самарцев в текущем сезоне 10 матчей и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
Ранее Антон Зиньковский уже выступал за самарский клуб, также он был игроком "Чертаново" и "Зенита-2". На счету полузащитника 3 матча в составе национальной команды России.
Источник: Metaratings.
Источник: Станкович не рассчитывает на Зиньковского - будущее полузащитника определится летом
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович не рассчитывает на полузащитника Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"