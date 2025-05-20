Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, условием для этого является погашение футбольным клубом имеющейся задолженности, что необходимо для прохождения лицензирования на следующий сезон.
В текущем сезоне "Химки" в 29 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 29 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать одиннадцатое место в турнирной таблице. В заключительном туре химчане 24 мая на выезде сыграют против московского "Спартака". Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Карпов: госкомпания "Автодор" готова дать гарантии по финансированию "Химок" на сезон-2025/26
По информации СМИ, государственная компания "Автодор" готова дать гарантии по финансированию подмосковных "Химок" на сезон-2025/26.
Фото: ФК "Химки"