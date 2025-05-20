– Как считаете, какова судьба Сергея Семака в случае непобеды "Зенита" в РПЛ в год столетия?
– Я давно говорил, что "Зениту" нужно подумать о приглашении другого тренера. Сергею Богдановичу нужно взять паузу, проанализировать свою работу, а команде нужно переосмыслить себя.
Сергей Семак занимает пост главного тренера петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть сезонов подряд завоевывали золотые медали чемпионата России. Действующий контракт 49-летнего специалиста с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2029/30.
После 29-го тура РПЛ "Зенита" имеет в своем активе 63 очка, которые позволяют на данный момент занимать второе место в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
Кузьмичёв: "Зениту" нужно подумать о приглашении другого тренера, а Семаку - взять паузу
Футбольный агент Владимир Кузьмичев поделился своим мнением о сотрудничестве Сергея Семака и петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"