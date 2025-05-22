"Крылья" слили матч. Я могу поспорить. Пусть пройдут детектор лжи. У меня даже сомнений нет, что игра сливалась. Только непонятно: одни Евгеньев с Гапоновым постарались или нет. Я не хотел этот вопрос даже поднимать, но тошнит от этого. Неужели люди, которые разбираются в футболе, не понимают, что это был слив?", - приводит слова Селюка Legalbet.
Нижегородский "Пари НН" и самарские "Крылья Советов" встречались друг с другом 12 мая в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой команды Виктора Гончаренко со счётом 5:2.
После матча стало известно, что правительство Самарской области собирается проверить на детекторе лжи игроков "Крыльев Советов": защитников Романа Евгеньева и Илью Гапонова, а также голкипера Сергея Песьякова.
После 29-го тура самарский клуб имеет в своём активе 30 очков, с которыми занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Агент Селюк: "Крылья Советов" слили матч "Пари НН", тошнит от этого
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о матче 28-го тура РПЛ между нижегородским "Пари НН" и самарскими "Крыльями Советов" (5:2).
Фото: ФК "Крылья Советов"