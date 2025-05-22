"Краснодар» и ЦСКА немного превосходят тот уровень, который мы ожидали от них в начале сезона. А "Динамо" и "Спартак" - наоборот, отвалились из этой борьбы. При этом все же понимают, что Семак сейчас в очередной раз перестраивает "Зенит", и именно на фоне этой перестройки происходит борьба за чемпионство до последнего тура", - сказал Талалаев "Матч ТВ".
Перед заключительным туром Российской Премьер-Лиги "Краснодар" лидирует в таблице чемпионата, оторвавшись от "Зенита" на одно очко. ЦСКА и "Динамо" делят третью строчку с одинаковым количеством баллов, а "Спартак" идет пятым. Краснодарцы в последнем матче сезона сыграют с бело-голубыми. В случае победы, "быки" впервые в истории станут чемпионами России, а "динамовцы" могут замкнуть топ-5.
Талалаев: "Краснодар" и ЦСКА немного превосходят уровень, который мы ожидали от них
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался об уровне сопротивления команд в Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Балтика"