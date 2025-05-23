"А я его предупреждал: "Федя, не делай этого. Не нужно". Ваня Саввиди, хозяин ПАОК, со мной советовался, потом сказал: "Женя, если ты против перехода — тема закрыта". Я ответил: "Нет! Раз Чалов меня не слышит и хочет так — пускай...", - цитирует Гинера "СЭ".
Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из ЦСКА летом 2024 года за 3 миллиона евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 7 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 9 миллионов евро. На счету Чалова 8 матчей в составе национальной команды России и 3 забитых гола.
Гинер - об игре Чалова в ПАОКе: а я его предупреждал: "Федя, не делай этого. Не нужно"
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал игру Федора Чалова за ПАОК.
Фото: ФК ПАОК