"У меня очень много русских друзей. Во всем мире. Например, в той же Испании, где на самом деле живет очень много русских. В целом, мне очень нравится Россия, – это прекрасная страна, в который живут очень добрые и хорошие люди", - цитирует Ново "РБ Спорт".
Начо Ново выступал за разные клубы Испании, Шотландии и США с 1997 по 2017 год. На данный момент испанец работает ассистентом главного тренера в шотландском "Драмчапел Юнайтед".
Напомним, что ЦСКА провел гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА. Начо Ново выступал за команду европейских звезд, встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу состава ЦСКА-2005. Единственный забитый мяч в составе европейской команды забил Дидье Дрогба.
Начо Ново: Россия, – это прекрасная страна, в который живут очень добрые и хорошие люди
Бывший игрок шотландского "Глазго Рейнджерс" Начо Ново поделился своими впечатлениями от пребывания в России.
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