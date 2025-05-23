"Приход Пьянича оправдал себя с футбольной очки зрения. До паузы в чемпионате чего-то немножко не хватало, многие то хвалили его, то закапывали. Я говорил, что нужно подождать паузы, пока он наберет форму. И мы увидели, что Миралем очень сильно пригодился ЦСКА. Входит ли он в топ-5 полузащитников чемпионата? Однозначно нет, он и не всегда в основе выходит", - сказал Мостовой "РБ Спорт".
Пьянич выступает за ЦСКА с сентября 2024 года, подписав контракт на один сезон. В чемпионате РПЛ боснийский полузащитник сыграл 15 матчей и отдал два ассиста, в Кубке России в его активе одна передача в 8 играх.
ЦСКА в нынешнем сезоне за тур до конца чемпионата занимает третье место в Премьер-Лиге. В Кубке страны армейцы вышли в Суперфинал турнира, где в матче за трофей сыграют 1 июня против "Ростова".
Мостовой не включил Пьянича в топ-5 лучших полузащитников РПЛ
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил трансфер Миралема Пьянича в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА