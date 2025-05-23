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"Спартак" ищет большого форварда, Комличенко один из вариантов усиления

"Спартак" интересуется нападающим "Ростова" Николаем Комличенко.
Фото: ФК "Ростов"
Красно-белые ищут усиления в линию нападения, в частности идут поиски большого форварда, сообщает "РБ Спорт". По данным источника, Комличенко - один из вариантов на подписание в московский клуб.

В текущем сезоне нападающий "Ростова" забил девять голов и отдал пять результативных передач в 35 матчах во всех турнирах. Один из мячей Комличенко стал победным для ростовчан в финале Кубка России против "Спартака" и вывел команду в Суперфинал.

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