Красно-белые ищут усиления в линию нападения, в частности идут поиски большого форварда, сообщает "РБ Спорт". По данным источника, Комличенко - один из вариантов на подписание в московский клуб.
В текущем сезоне нападающий "Ростова" забил девять голов и отдал пять результативных передач в 35 матчах во всех турнирах. Один из мячей Комличенко стал победным для ростовчан в финале Кубка России против "Спартака" и вывел команду в Суперфинал.
"Спартак" ищет большого форварда, Комличенко один из вариантов усиления
"Спартак" интересуется нападающим "Ростова" Николаем Комличенко.
Фото: ФК "Ростов"