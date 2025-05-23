"Самая популярная команда РПЛ в Турции? Казанский "Рубин" (смеется). Конечно, я играл там, поэтому они знают их лучше, чем ЦСКА, "Зенит". "Спартак" был популярным, но когда я играл в "Рубине" с Караденизом и другими футболистами, 100 процентов, они были самыми известными. Но, конечно, ЦСКА и "Зенит" тоже среди самых популярных", - приводит слова Кабзе "СЭ".
Кабзе является двукратным чемпионом России в составе "Рубина". За казанский клуб нападающий успел провести чуть больше 50 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов. После ухода из "Рубина" турецкий футболист завоевал чемпионский титул во Франции с командой "Монпелье". В июле 2017 года Хасан Кабзе официально завершил игровую карьеру.
Кабзе: "Рубин" в Турции знают лучше, чем ЦСКА и "Зенит"
Экс-футболист "Рубина" Хасан Кабзе заявил, что казанский клуб в Турции знают лучше, чем ЦСКА и "Зенит".
Фото: ФК "Рубин"