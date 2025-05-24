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Газизов: перед командой стоит задача не попасть в стыки и обезопасить себя местом в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Перед нами стоит задача не попасть в стыки и обезопасить себя местом в РПЛ. Выход "Ростова" в Суперфинал Кубка России никак не повлияет на игру. У них очень квалифицированная команда, знаю их молодых игроков. Будет очень сложный матч, - сказал Газизов "РБ Спорт".

На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает 12-е место с 28 очками. До зоны стыковых матчей - 1 балл. Сегодня, 24 мая, в 16:30 по московскому времени махачкалинцы на своем поле примут "Ростов". Матч состоится на стадионе "Анжи Арена". Встречу обслужит судейская бригада Павла Кукуяна.

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