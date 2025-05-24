«Мы отклонили предложение от ЦСКА по Константелиасу. Не будем публично говорить о цифрах, но предложение было значительно ниже реальной стоимости игрока и ниже предложений и интереса от других команд», — заявила пресс-служба ПАОКа Sport24.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что армейцы предложили за 22-летнего хавбека €9 млн с бонусами.
Яннис Константелиас является воспитанником академии ПАОКа. В текущем сезоне полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 1 ассист. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 17 миллионов евро по версии Transfermarkt.
ПАОК подтвердил, что их не устроило предложение ЦСКА по трансферу Константелиаса
В ПАОКе подтвердили информацию об отклонении трансферного предложения от московского ЦСКА по Яннису Константелиасу.
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