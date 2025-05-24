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Российская премьер-лига

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Химки1 тайм
ЦСКА
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Нижний Новгород1 тайм
Зенит
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Ахмат1 тайм
Акрон
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Локомотив1 тайм
Динамо Мх
0 - 0 0 0
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Рубин
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МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
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ЧайкаЗавершен
Торпедо
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БалтикаЗавершен
Урал
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СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
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ШинникЗавершен
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НефтехимикЗавершен
Ротор
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Реал Мадрид
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Реал СосьедадНе начат
Леганес
19:30
ВальядолидНе начат
Эспаньол
19:30
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
22:00
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:00
МальоркаНе начат
Хетафе
22:00
СельтаНе начат

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Болонья
19:00
ДженоаНе начат
Милан
21:45
МонцаНе начат

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Арминия
21:00
ШтутгартНе начат

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ПСЖ
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РеймсНе начат

ПАОК подтвердил, что их не устроило предложение ЦСКА по трансферу Константелиаса

В ПАОКе подтвердили информацию об отклонении трансферного предложения от московского ЦСКА по Яннису Константелиасу.
Фото: IMAGO
«Мы отклонили предложение от ЦСКА по Константелиасу. Не будем публично говорить о цифрах, но предложение было значительно ниже реальной стоимости игрока и ниже предложений и интереса от других команд», — заявила пресс-служба ПАОКа Sport24.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что армейцы предложили за 22-летнего хавбека €9 млн с бонусами.

Яннис Константелиас является воспитанником академии ПАОКа. В текущем сезоне полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 1 ассист. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 17 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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