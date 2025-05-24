"Химки" собираются подать апелляцию на решение РФС об отказе в выдаче лицензии на сезон-2025/26

Подмосковные "Химки" собираются подать апелляцию на решение комиссии РФС об отказе в выдаче лицензии для участия в Российской Премьер-Лиги сезона-2025/26.

Фото: ФК "Химки"





Ранее стало известно, что подмосковные "Химки" вместе с новороссийским "Черноморцем" и "СКА-Хабаровском" не сумели пройти процедуру лицензирования, связи с чем комиссия РФС отказала этим трем клубам в праве принять участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.



Напомним, по итогам сезона-2024/25 "Химки" набрали 29 очков и заняли двенадцатое место в итоговой турнирной таблице чемпионата России. "Мы воспользуемся своим правом и подадим апелляцию на решение комиссии. Дальше будет решать апелляционный комитет", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "Матч ТВ" Ранее стало известно, что подмосковные "Химки" вместе с новороссийским "Черноморцем" и "СКА-Хабаровском" не сумели пройти процедуру лицензирования, связи с чем комиссия РФС отказала этим трем клубам в праве принять участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.Напомним, по итогам сезона-2024/25 "Химки" набрали 29 очков и заняли двенадцатое место в итоговой турнирной таблице чемпионата России.