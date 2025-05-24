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"Торпедо" будет проводить домашние матчи РПЛ на "Арене Химки"

Московское «Торпедо» заявило «Арену-Химки» в качестве основного стадиона на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги.
Фото: АО "Арена Химки"
«На следующий сезон у нас «Арена-Химки» заявлена в качестве основной. Запасной ареной у нас будет стадион «Лужники». Строительство нашей арены продвигается, и мы надеемся, что с весны сможем там уже принимать матчи», — заявил Скородумов ТАСС.

«Торпедо» возвращается в высший дивизион спустя два года — в сезоне-2022/23 клуб занял последнее, 16-е место и покинул Российскую Премьер-Лигу. Подопечные Олега Кононова заняли второе месте в турнирной таблице Первой лиге в сезоне-2024/2025.

Также ранее появилась информация, что «Химки», занявшие 12-е место, не получили лицензию на следующий сезон и не смогут принять участие в чемпионате РПЛ 2025/2026.

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