"Торпедо" будет проводить домашние матчи РПЛ на "Арене Химки"

«На следующий сезон у нас «Арена-Химки» заявлена в качестве основной. Запасной ареной у нас будет стадион «Лужники». Строительство нашей арены продвигается, и мы надеемся, что с весны сможем там уже принимать матчи», — заявил Скородумов ТАСС.
«Торпедо» возвращается в высший дивизион спустя два года — в сезоне-2022/23 клуб занял последнее, 16-е место и покинул Российскую Премьер-Лигу. Подопечные Олега Кононова заняли второе месте в турнирной таблице Первой лиге в сезоне-2024/2025.
Также ранее появилась информация, что «Химки», занявшие 12-е место, не получили лицензию на следующий сезон и не смогут принять участие в чемпионате РПЛ 2025/2026.