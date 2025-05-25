«Думаю, что Вагнер достоин этого титула, но скажу сразу, что такой награды не существует, поэтому это лишь рассуждения, у каждого болельщика будут свой взгляд и своя оценка. Мне же кажется, что именно Вагнер ярче других проявил себя в РПЛ на дистанции, поскольку он помог клубу победить в Кубке УЕФА и забил большое количество голов.
Халк тоже был очень силен? Да, но если бы Халк привел бы сине-бело-голубых к победе в еврокубке, то тогда он бы смог в этом плане составить конкуренцию Лаву. Да и чемпионских титулов у Вагнера побольше в России, чем у Халка. Таким образом, если выбирать между Вагнером и Халком, то я выберу именно нашего армейского бразильца», — заявил Новиков «РБ Спорт».
Вагнер Лав провёл за ЦСКА 259 матчей, в которых забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Вместе с ним армейцы выиграли свой единственный европейский трофей — Кубок УЕФА в 2005 году. Также бразильский форвард 4 раза выигрывал Российскую Премьер-Лигу и 6 раз Кубок России.
Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. За это время он провел 148 матчей, забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач. В 2015-м Халк стал футболистом года в России. С «Зенитом» он выиграл чемпионат страны в 2015-м и Кубок России в 2016-м. Затем бразилец перешел в китайский «Шанхай», который заплатил 56 миллионов евро за бразильского форварда. Это была самая дорогая продажа в истории российского футбола на тот момент. Позже только трансфер Малкома в Саудовскую Аравию обогнал его, перейдя за 60 миллионов.
Новиков: Вагнер Лав сильнее Халка и достоин звания лучшего легионера в истории РПЛ
Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков Халквысказал мнение о сильнейшем иностранном игроке в истории Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК ЦСКА